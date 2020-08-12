Депутат Амосов назвал опасность антипрививочников

Санкт-Петербург, 12 августа. Популяризация и разъяснения помогут снизить число антипрививочников и уменьшить опасность COVID-диссидентов, считает координатор «Деловой России» Дмитрий Панов.

В среду Медиагруппа «Патриот» провела онлайн-эфир на тему «Нужны ли России трудовые мигранты?». В рамках эфира также обсуждалось создание в России первой вакцины от коронавируса.

Панов обратил внимание, что движение так называемых COVID-диссидентов – не признающих опасность коронавируса – стало опасным фактом в условиях пандемии. Эксперт рассказал, как победить антипрививочников.

«В первую очередь должна быть популяризация. Нужно давить общественным мнением, что это необходимо, разъяснять гражданам, что это должно быть», — заявил Панов.

Депутата Закса Петербурга Михаил Амосов рассказал, что все медики понимают важность вакцинации.

«Моя мама была врачом и всегда говорила: все, кто против прививок – не понимают сути дела. Медики все знают, что это правильно, человечество победило много болезней за счет вакцинаций. Для меня это не вопрос. Не надо никого заставлять», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что антипрививочники опасны тем, что подвергают риску заражения детей.

«Говоря о коронавирусе, есть удачный нюанс: дети легко переносят инфекцию, прививать надо старшее поколение. Меня пугает, когда за детей родители принимают решения», — подчеркнул Амосов.

Во вторник Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину против коронавируса, которая была создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.