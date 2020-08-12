Эксперты объяснили, почему суд над Ефремовым «превратился в цирк»

Санкт-Петербург, 12 августа. Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский затягивают судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова, чтобы заработать себе имидж. Об этом заявил координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Адвокаты зарабатывают имидж, хотят продолжить процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, почему суд над Ефремовым превратился из трагедии в цирк.

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов.

«Адвокаты хотят заработать известность за счет эпатажа. Журналисты на это здорово клюют. Это привлекает общественное внимание, рейтинг растет — СМИ и адвокаты имеют выгоду», — отметил парламентарий.

По мнению Амосова, дело актера вызвало такой общественный резонанс, поскольку люди хотят равенства перед законом для всех граждан.

«Внимание приковано потому, что в обществе есть огромный запрос на равенство перед законом. Именно поэтому так популярны расследования о чиновниках, которые строят дорогие дачи и так далее. С Ефремовым то же самое — он публичный человек с активной гражданской позицией. Однако это не освобождает от гражданской ответственности, ты должен вдвойне вести себя правильно», — подчеркнул депутат.

Спикеры уверены, что Ефремов должен понести справедливое наказание по закону.

«Суд разберется. <...> Есть закон: нарушитель должен быть наказан», — сказал Панов.

«С Ефремовым ситуация очевидна. Если он не получит реальный срок, это будет странно», — отметил Амосов.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице от полученных травм. По словам свидетелей, в момент ДТП Ефремов находился за рулем в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что Ефремову стало плохо прямо в здании суда. Актера доставили в Боткинскую больницу, однако затем артист пропал из медучреждения.