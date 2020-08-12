Названа причина, почему ГИБДД штрафует за багажник на крыше авто

Москва, 12 августа. Багажники на крышах автомобилей в России стали поводом для получения штрафа от сотрудников ГИБДД. Причиной санкций стало вступление в силу новых положений Технического регламента Таможенного союза.

Отметим, что пару лет назад автоинспекторы не обращали внимание на установленный на крыше багажник. Теперь такой «тюнинг» является запрещенным.

В документе сказано, что изменения в конструкции авто должны согласовываться с представителями специальных лабораторий и ГИБДД. Отметим, что речь идет не только об установленных багажниках, но и нештатных фарах и фаркопах.

Если такая «доработка» авто сделана без соответствующего согласования, машина будет расцениваться как непригодная к использованию. В таком случае водитель будет оштрафован. Кроме того, инспектор потребует убрать «лишнее».