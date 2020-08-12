Эксперт по выживанию Баженов рассказал, как не потеряться в лесу

Разгар грибного сезона приходится на период с августа по октябрь. В это время в лесах можно встретить достаточно большое количество грибов разных видов. Тем не менее каждый раз во время так называемой «тихой охоты» теряется большое количество людей, и их число неуклонно растет. Согласно только прошлогодней статистике с 15 по 21 июля в российских лесах заблудились почти 600 человек. Как не потеряться в лесу? Что делать, если вы заблудились? На эти и другие вопросы в интервью Федеральному агентству новостей ответил эксперт по выживанию и путешественник Тимофей Баженов.

Собеседник ФАН признался, что каждый год с наступлением августа и грибного сезона принимает участие в поисковых операциях. По его словам, что сограждане очень любят ходить за грибами, но совершенно не умеют этого делать. Особенно очень много неприятных случаев происходит вокруг больших городов: Москвы и Санкт-Петербурга. Как он замечает, жители мегаполисов «абсолютно отвыкли от хождения по лесу, но еще не потеряли тягу к этому». В связи с этим эксперт назвал несколько правил похода в лес, которые нужно соблюдать, чтобы оставаться в безопасности.

«Во-первых, вы должны предупредить своих близких или соседей о том, что уходите в лес, а также сообщить им примерное время возвращения. Во-вторых, желательно сказать им же, в какой квартал леса вы собираетесь. В-третьих, работает горячая линия Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасатели с удовольствием принимают информацию о выходе одиночных путешественников или групп в тот или иной лес. Это обязанность спасателей, и никто вас не осудит за то, что вы звоните в МЧС, и говорите, что отправляетесь туда-то и вернетесь тогда-то. Такие звонки или просто разговоры с близкими надежно обеспечат начало спасательной операции по истечении определенного времени, которое вы сами назначите», — объяснил Баженов.

Помимо этого, каждый путешественник должен иметь в распоряжении список определенных вещей. В их число вошел мобильный телефон, но эксперт советует брать даже два аппарата.

«Нужно понимать, что мобильный телефон даже в состоянии полной разреженности передает координаты туда, куда нужно. Если этот телефон будет с вами, то вас найдут, — утверждает он. — С собой нужно иметь две или три зажигалки с кремнем. Речь идет простейших прозрачных зажигалках или марки Cricket. Кроме всего прочего, с собой нужно взять спички в непромокаемом боксе и желательно компас. Последним пользоваться почти никто не умеет. Простейший способ пользоваться компасом, это когда стоят у калитки собственного дома посмотреть, куда показывает стрелка. В таком случае вы запомните, в каком направлении находится ваш дом. Где бы вы ни были в лесу, но если двигаться по прямой по компасу, то можно дойти до дома», — заявил Баженов.

Бывает, что у путешественника не оказалось на руках нужных предметов. В таком случае собеседник ФАН рекомендует грибникам «держать свой путь вдоль дорог, чтобы слышать шум машин».

«Также при движении вдоль линий электропередач вы всегда выйдете к населенному пункту. Кроме всего прочего, имеет смысл ориентироваться на заходящие на посадку или взлетающие самолеты в случае нахождения недалеко от аэропорта. Ориентироваться по звездам довольно сложно», — отметил он.

Если человек понимает, что заблудился и не знает, куда держать путь, чтобы попасть домой, то нужно оставаться на месте, говорит эксперт.

«Для того, чтобы вас легче было обнаружить днем, нужно жечь дымные костры, а ночью — яркие. Если вы будете постоянно перемещаться по лесу, то это очень сильно затруднит спасателям процесс поиска вас. В таком случае получится уже не поисковая операция», — пояснил собеседник ФАН.

При этом Баженов обратил внимание, что сейчас многие грибники любят нарядиться в костюмы защитного цвета — камуфляжные и хаки. Он подчеркивает, это «категорически неприемлемо».

«Дело в том, что камуфляжная одежда сделана для того, чтобы быть незаметным в лесу. Ее могут одевать военные, представители специальных служб или охотники. Грибники должны одеваться ярко, причем желательно не использовать зеленый цвет. Нужно одеваться в оранжевое, голубое, красное или желтое», — добавил он.

Ранее эксперты Роскачества объяснили, как правильно собирать грибы. Специалисты посоветовали гражданам не делать это у дорог и вблизи экологически неблагоприятных предприятий, также важно не затягивать с их переработкой.