Лукашенко призвал протестующих белорусов устроиться на работу

Минск, 12 августа. Участниками протестов в Белоруссии являются главным образом безработные и люди с криминальным прошлым, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его мнению, именно безработица стала основной причиной массовых беспорядков в белорусских городах.

«Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — цитирует его БелТА.

Напомним, несанкционированные акции, переросшие в беспорядки и жесткие столкновения с милицией и ОМОН, начались в Белоруссии после выборов президента. Недовольные победой Лукашенко люди вышли на улице. Правоохранители разгоняли толпу, используя светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки и водометы. Демонстранты пускали в ход расколотую дорожную плитку, слезоточивый газ.

За три дня протестов было задержаны более 6 тыс. людей. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело. Лукашенко считает, что протесты организовывались из-за рубежа.