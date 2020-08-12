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Милиция Бреста вынужденно открыла огонь по участникам беспорядков

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Милиция Бреста вынужденно открыла огонь по участникам беспорядков

Минск, 12 августа. Сотрудники милиции в Бресте были вынуждены открыть огонь по участникам уличных беспорядков, защищаясь от группы агрессивных граждан, напавших на правоохранителей с арматурой. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Отмечается, что предупредительные выстрелы не остановили протестующих.

«Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — передает МВД республики.

По данным Брестской центральной поликлиники, за медицинской помощью в ходе протестов обратились около 100 горожан, сообщают «Известия».

Помимо этого, в Брестской области неизвестный бросил в сторону патрульного автомобиля коктейль Молотова, а в Жодине под Минском неустановленный водитель скрылся после умышленного наезда на военнослужащего.

«Всего за сутки на сотрудников правоохранительных органов совершено пять умышленных наездов», — говорится в сообщении.

Источник: ТАСС
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