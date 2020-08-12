Сатановский назвал «стратегическую ошибку» России в отношениях с Украиной

Москва, 12 августа. Политолог Евгений Сатановский назвал стратегическую ошибку в отношениях России и Украины, которую, по его мнению, Москва допустила в 2014 году.

Как отметил эксперт, воссоединение Крыма с РФ не решило проблемы, возникшие у Москвы после госпереворота на Украине. Политолог считает, что тогда Россия должна была «брать под контроль всю Украину до Приднестровья».

«Сегодня я могу говорить, что это, наверное, была стратегическая ошибка», — заявил Сатановский в эфире «Вести FM».

Теперь же, по мнению эксперта, Россия получила сильного врага у западной границы. Кроме того, политолог подчеркнул, что за шесть лет Киев воспитал новое поколение, готовое к вооруженному конфликту с РФ.

Также Сатановский напомнил, что в Донбассе с 2014 года продолжается гражданская война, Россия же при этом выражает приверженность территориальной целостности Украины. Политолог уверен, что подобный подход ничего не дает Москве, поскольку антироссийские санкции никто не отменяет, а Минские соглашения по-прежнему не выполняются.

Ранее Сатановский заявил, что Запад во главе с США готовится к крупному вооруженному конфликту с РФ и выжидает подходящего момента для нападения. По словам эксперта, западные государства пытаются сделать из Украины и других стран Восточной Европы плацдармы для проведения полномасштабных военных действий на границах с Россией.