Критик Соседов ответил на грубые оскорбления со стороны продюсера Пригожина

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не будет подавать в суд на продюсера Иосифа Пригожина, несмотря на оскорбления в свой адрес с его стороны.

О том, что муж певицы Валерии нелицеприятно отозвался о нем, Соседов узнал от корреспондента Федерального агентства новостей, и, как признался сам, был этим фактом удивлен.

— А что он (Пригожин. — Прим. ФАН) сказал? Я не читал.

— Серьезно? Ну, много чего сказал. Всякие разные нелестные эпитеты в отношении вас. А еще то, что вы «обесцениваете» Валерию и ее труд.

— Что за глупость (смеется)?

— Будете как-то реагировать на эти гневные выпады?

— Не пойму никак, что за «обесценивание» Валерии? Это какая-то шутка?

— Ну, вы, судя по всему, как-то обесценили Валерию?

— Да причем здесь Валерия?! О ней вообще не было речи совершенно. Это какая-то чушь (смеется). Само выражение «обесценивание Валерии» звучит глупо. Тут я не могу ничего комментировать.

По поводу же всяких оскорблений... Лично я никого не оскорблял. Если какой-либо человек оскорбляет другого, то он просто плохо воспитан.

Очень странно, что Пригожин меня ненавидит. Он всегда ко мне обращался, и всегда все было хорошо. И вдруг он стал меня ненавидеть? За что?

Просто не надо говорить такие вещи, которые дразнят народ. Жить на два миллиона рублей в месяц, когда подавляющее большинство людей живет даже не на пятьдесят тысяч, а на двадцать, пятнадцать, а то и на десять тысяч рублей. Так дразнить людей — вот это некрасиво. И неприлично. Те, кто этого не понимает, просто плохо воспитаны.

— Особенно в условиях нынешней пандемии новой коронавирусной инфекции, когда многие люди потеряли или работу, или часть своей зарплаты.

— Именно. В ситуации с коронавирусом не надо говорить это. Воспитанные люди, даже если они и живут на такие деньги в месяц, никогда не будут об этом говорить. Вот и все.

— Если Пригожин все-таки решит подать на вас в суд, что будете делать?

— Я думаю, суд не примет его иски. А на что он там будет подавать?

Кстати, интересно было бы узнать мнение по этому поводу профессионального и квалифицированного юриста. Вот Сергей Соседов сказал в адрес Иосифа Пригожина, даже не о нем, а о том, что неприлично говорить, что ты живешь на два миллиона рублей, когда люди живут на 10 тысяч. Можно ли на основании данных слов подавать в суд? И как должен звучать иск?

На что тут можно подавать в суд? Один человек выразил мнение, с которым другой человек не согласен... Знаете, у нас есть статья конституции, которая гарантирует всем свободу слова, мнений и волеизъявления.

— Причем в вашем мнении отсутствовали оскорбления.

— Да, никаких оскорблений не было. А с его стороны в мой адрес они как раз есть. Так мне-то и надо теперь подавать на него в суд — за оскорбления!

— Это был мой следующий вопрос! Будете?

—Да зачем? Я такими делами не занимаюсь.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал слова телеведущей Ляйсан Утяшевой о том, что она вполне может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Музыкальный продюсер заявил, что бывшая спортсменка и такие, как она, явно лукавят, так как расходы на самом деле намного больше. Лично он тратит по полтора-два миллиона.

Сергей Соседов потом ответил на слова Пригожина в том духе, что «жить на такие деньги, когда народ нищенствует, просто неприлично». Ответ мужа Валерии не заставил себя долго ждать, причем в выражениях Пригожин явно не стеснялся. Музыкальный критик был назван им, в частности, «манерной мерзостью», «голубой устрицей» и «отбросом общества».

Еще Пригожин заявил о том, что ему стыдно жить в одном обществе с такими, как Соседов. И он не исключил, что подаст на него в суд.

Эксцентричный актер театра и кино Никита Джигурда утверждает, что способен прожить и на 30 тысяч в месяц.