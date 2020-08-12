Амосов объяснил, почему России была нужна своя вакцина от коронавируса

Санкт-Петербург, 12 августа. Отечественные фармацевтические предприятия получают большую поддержку государства и сейчас Россия производит все больше своих лекарств, заявил координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов, комментируя возможность полного лекарственного импортозамещения.

«Если в этом вопросе (производства собственных лекарственных препаратов) будет поставлена точка, несмотря на разные эмоциональные «против», все фармпредприятия получат еще больше поддержки», — подчеркнул он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот»

В свою очередь депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов отметил, что фармацевтическая отрасль РФ сформировалась таким образом, что многие лекарства в рамках кооперации с другими странами Россия получали из-за рубежа.

«Сейчас проводится политика поддержки отечественных предприятий.<...> Мы на правильном пути в целом, как страна. Это официальная линия властей Петербурга – поощрять фармацевтический кластер города», — подчеркнул он.

По мнению Амосова, здесь очень важно избежать «эффекта окукливания».

«Нельзя замкнуться в собственной скорлупе. Если нужно, можно покупать иностранные лекарства, однако если можем сделать сами – нужно сделать это», — отметил он.

Депутат также затронул вопрос производства в России собственной вакцины от коронавируса.

«Почему важно сделать собственную вакцину? Иначе нам бы пришлось стоять в очереди за чужой вакциной. Мы бы получили ее позже немцев, японцев и других стран»,— заключил он.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрировала в России утром 11 августа. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.