Тысячи птиц и местные жители под угрозой из-за высыхания озера в Турции

Маниса, 12 августа. Озеро Мармара, расположенное на западе Турции неподалеку от Эгейского моря, находится на грани высыхания, что угрожает экологической катастрофой для всего региона. Об этом сообщает издание Haberturk.

Авторы материала подчеркивают важность этого водоема, который является местом обитания для 20 тысяч водоплавающих птиц. Это место считалось местным «птичьим раем», практически таким же значимым, как находящийся в районе Маньяс. Теперь из-за сильной засухи под угрозой исчезновения находится популяция многих обитателей озера, таких как бакланы и хохлатые пеликаны.

Стоит отметить, что Министерством окружающей среды Турции озеро было отмечено как «водно-болотные угодья национального значения». Помимо исчезновения многих местных животных и птиц, высыхание водоема несет угрозу для большого количества местных жителей, зарабатывающих на жизнь рыбалкой. Также из-за катастрофически низкого уровня воды стало невозможно еще и сельскохозяйственное орошение полей.

По словам местных жителей, обычно уровень воды в этом озере не опускался так низко, что позволяло рыбакам заниматься промыслом на своих лодках. Теперь же засуха не позволяет им добывать рыбу. Население обращается к властям с просьбой не допустить полного высыхания водоема и спасти жителей семи районов от голода.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о горах бытовых отходов, которыми оказались завалены руины древней церкви Святого Полиеуктоса в Стамбуле.