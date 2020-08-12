Более 100 человек погибли в результате военных учений в Южном Судане

Джуба, 12 августа. 127 человек стали жертвами столкновения, вспыхнувшего между гражданскими лицами и военными в районе южносуданского города Тондж, провинция Вараб, сообщают СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря вооружённых сил страны.

«По последним данным, число убитых составляет 127 человек», — подтвердил генерал-майор Лул Руай Коанг.

Представитель армии Южного Судана добавил, что 45 человек из числа погибших были сотрудниками сил безопасности, а 82 — жителями города Тондж.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Группа вооруженных молодых людей вступила в бой с солдатами, проводившими в этой местности учения по разоружению. Точных данных о том, кто спровоцировал столкновение, нет, но власти уже начали расследование.

Правительство Южного Судана, сформированное в этом году после соглашения о прекращении конфликта, вспыхнувшего в 2013 году, начало в прошлом месяце учения по разоружению в районе города Тондж. Цель операции заключается в том, чтобы прекратить межобщинные беспорядки, причиной которых являются действия вооруженных ополченцев.