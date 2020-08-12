Медведев призвал к равному управлению Интернетом в мире

Москва, 12 августа. Россия неоднократно выступала за равное участие всех стран в управлении Интернетом, но предложения пока не нашли отклика на международной арене, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что Россия на протяжении многих лет последовательно выступает за равное участие всех государств в управлении Интернетом. Минкомсвязи РФ разработал концепцию безопасного функционирования Интернета.

«Тем не менее, все наши призывы, предложения, которые неоднократно делались, в общем пока не вызвали необходимого отклика на международной арене», — отметил Медведев на совещании на тему создания режима равных прав в управлении Интернетом.

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что ряд стран, прежде всего США, стремятся использовать Интернет «как свою вотчину». Медведев уверен, что Вашингтон и дальше будет проводить свою политику в Интернете, не считаясь с международными правилами.