Украина покинула еще три соглашения в рамках СНГ

Киев, 12 августа. Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ, решение приняло правительство страны.

Киев прекратил свое участие в соглашениях о сотрудничестве в области подготовки и повышения квалификации военнослужащих пограничных войск, а также взаимодействии в сфере культуры. Кроме того, Украина покинула договор о создании Совета по культурному сотрудничеству участников СНГ.

Ранее Киев вышел из числа подписантов соглашения о сотрудничестве пограничных войск по вопросам научно-исследовательской деятельности, остановил свое участие в договорах об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны и сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности.