Весной и летом, когда на улице все цветет и пахнет, настроение улучшается, стоит только выглянуть в окно. Невесело лишь аллергикам: сезон цветения деревьев и трав вызывает развитие поллиноза. Почему возникает аллергия на пыльцу? Как она протекает и чем отличается от простуды? Как лечить поллиноз у детей и взрослых? И как снизить риск аллергической реакции при беременности? На актуальные вопросы о сенной лихорадке отвечают эксперты.

Причины развития сенной лихорадки

«Сезонный аллергический риноконъюнктивит — частая проблема, с которой сталкиваются и дети, и взрослые, — комментирует врач-аллерголог, иммунолог, заместитель главного врача детской клиники Медси на Пироговской Наталья Ботвинникова. — Главная причина — наследственность. Если у ребенка есть родственники в первом, втором поколениях, которые страдают от аллергических состояний, велика вероятность проявления сенной лихорадки и у него».

Увеличивают риск поллиноза и другие факторы.

Запущенные аллергические процессы на коже. При хроническом атопическом дерматите иммунная система работает неправильно и становится восприимчивой к другим аллергенам, например пыльце растений.

При хроническом атопическом дерматите иммунная система работает неправильно и становится восприимчивой к другим аллергенам, например пыльце растений. Неблагоприятные условия, в которых работает человек. Подвержены развитию сенной лихорадки люди, которые трудятся на химических производствах.

Подвержены развитию сенной лихорадки люди, которые трудятся на химических производствах. Плохая экология в месте проживания. По статистике, аллергией на пыльцу в пять раз чаще страдают жители крупных городов, тогда как в городах приморских или небольших населенных пунктах эта болезнь встречается реже. Загазованный воздух, насыщенный опасными химическими веществами, нарушает работу дыхательной системы. Бронхи и легкие становятся проницаемыми для пыльцы, которая проникает в ткани и вызывает в них воспалительные процессы.

К сожалению, часто родители не видят опасности в аллергическом рините или высыпаниях на коже ребенка.

«Нередко к нам обращаются родители с детьми, когда болезнь запущена, — отмечает врач-аллерголог Наталья Ботвинникова. — И тогда справляться с последствиями значительно сложнее».

Симптомы аллергии на пыльцу

У детей и взрослых аллергическая реакция протекает одинаково. Появляются:

насморк,

заложенность носа,

першение в горле,

кашель,

осиплость голоса.

Характерные признаки поллиноза — покраснение и отек глаз, слезотечение.

Состояние больного может быть нарушено: ринит может сопровождаться головной болью, сонливостью. Но вот температуры на фоне сенной лихорадки не бывает никогда. Этим она отличается от ОРВИ и простуды, которые могут протекать со сходными симптомами.

При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу. Сезон пыления деревьев и трав может продолжаться несколько месяцев, и без медицинской помощи проявления аллергии будут лишь усугубляться. На фоне аллергической реакции может развиться бронхиальная астма, справляться с последствиями которой придется на протяжении всей жизни.

Как лечить поллиноз

По словам Натальи Ботвинниковой, современная терапия сенной лихорадки безопасна для детей и взрослых. Она помогает снять неприятные симптомы и значительно улучшить состояние больного. Врач-аллерголог подбирает дозировки антигистаминных, противоаллергических средств с учетом возраста, веса пациента, поэтому риск побочных эффектов сведен к нулю.

Но полагаться только на лекарства при лечении поллиноза ошибочно. Не меньшее значение имеют питание больного и его образ жизни.

Гипоаллергенная диета. Часто симптомы сенной лихорадки усиливают совершенно безобидные на первый взгляд продукты. Это происходит потому, что растения, вызывающие поллиноз, могут иметь «родственников» на вашем столе. При аллергии на пыльцу деревьев рекомендуется исключить из рациона фрукты, а также орехи и корнеплоды (морковь, картофель). Поллиноз, возникающий в период цветения злаковых культур, будет протекать менее выраженно, если на время отказаться от овсянки, пшеницы и продуктов из нее (хлеба, макарон), других злаков. А при аллергии на сорные травы из рациона нужно исключить арбузы и дыни, семечки подсолнечника, мед, шпинат.

Часто симптомы сенной лихорадки усиливают совершенно безобидные на первый взгляд продукты. Это происходит потому, что растения, вызывающие поллиноз, могут иметь «родственников» на вашем столе. При аллергии на пыльцу деревьев рекомендуется исключить из рациона фрукты, а также орехи и корнеплоды (морковь, картофель). Поллиноз, возникающий в период цветения злаковых культур, будет протекать менее выраженно, если на время отказаться от овсянки, пшеницы и продуктов из нее (хлеба, макарон), других злаков. А при аллергии на сорные травы из рациона нужно исключить арбузы и дыни, семечки подсолнечника, мед, шпинат. Гипоаллергенный быт. Дома нужно часто проветривать комнаты, регулярно делать влажную уборку, протирать пыль, использовать увлажнитель воздуха. Уберите ковры, которые могут накапливать аллергены. Чаще стирайте мягкие игрушки, чехлы мебели и декоративных подушек.

«Если есть возможность, на время покиньте регион проживания, — уточняет врач-аллерголог Наталья Ботвинникова. — А также используйте барьерные средства защиты: фильтры для носа, барьерные спреи, которые подбирает врач по возрасту пациента».

Особенности лечения поллиноза при беременности

Будущим мамам лекарства, применяемые для лечения сезонной лихорадки, противопоказаны. Это ограничивает возможности врачебной помощи, поэтому поездка в другой регион на время цветения опасных растений может стать единственным способом защититься от аллергии.

По словам Натальи Ботвинниковой, стоит соблюдать гипоаллергенную диету и заботиться о чистоте дома. Это снизит интенсивность аллергической реакции.

Профилактика сенной лихорадки

Поллиноз — индивидуальная реакция организма, и избавиться от нее совсем не получится. Но к сезону цветения можно подготовиться, чтобы уменьшить риск аллергии.

1. Спросите у лечащего врача об аллерген-специфической терапии. Это современный способ борьбы с аллергической реакцией, который уменьшает ее проявления или на какое-то время полностью «отключает». При АСИТ в организм вводят аллерген в малых дозах, постепенно увеличивая их. Метод эффективен при установленном аллергене и может применяться у людей всех возрастов. Но проводить АСИТ нужно заранее, за несколько месяцев до сезона пыления аллергенных растений.

2. Начинайте лечение вовремя. Если вам известны сроки начала аллергии, обратитесь к врачу заранее. Специалист подберет комплекс лекарственных препаратов, которые не позволят сенной лихорадке «разыграться».

3. Планируйте отпуск. Аллерголог-иммунолог Пироговского центра (КДЦ «Измайловский»), кандидат медицинских наук Анна Капустина рекомендует планировать отпуск на время цветения опасных для вас растений и выезжать в другую климатическую зону. Предварительно уточните, не цветут ли и там в это время аллергенные культуры. В воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже, а значит, для аллергиков такие регионы безопасны.

4. Не выезжайте на природу. Если летом вы не покидаете город, не планируйте выходные на природе. Воздух лесов и лугов насыщен пыльцой в период активного цветения трав. Старайтесь реже находиться на улице, особенно в жаркую и сухую погоду. А в утренние часы закрывайте окна в квартире, так как в это время концентрация аллергенов в воздухе максимальна.

5. Уточните календарь цветения растений. Сенную лихорадку могут провоцировать более 50 культур, которые цветут в разное время:

весной — дуб, ольха, береза, лещина, клен, ясень;

в первой половине лета — рожь и пшеница, а также травы — пырей, наперстянка, крапива, ромашка, чертополох, девясил, лебеда;

во второй половине лета и до середины сентября — полынь, амброзия, подорожник.

Поллиноз сопровождается неприятными симптомами и ухудшает качество жизни аллергика. Но с помощью медицинской терапии с его последствиями можно справиться. Не старайтесь решить проблему самостоятельно, особенно если аллергия развилась у ребенка. Обратившись к врачу и выполняя его рекомендации, вы сможете держать сенную лихорадку под контролем.