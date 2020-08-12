В РФ цены на авиаперелеты могут вырасти из-за подорожания керосина

Москва, 12 августа. Стоимость билетов на авиаперевозки может подорожать из-за того, что топливные компании поднимают цены на керосин. Об этом рассказал экономист Вячеслав Зайченко.

По словам эксперта, цены на данный вид топлива поднялись в РФ из-за того, что в стране не выработан жесткий механизм регулирования цен и тарификации в сфере авиаперевозок.

«Еще, конечно, повлияли кризис и пандемия, из-за которой почти семь месяцев не работали перевозки. Сейчас топливные компании пытаются каким-то образом закрыть этот год», — рассказал Зайченко.

Он отметил, что избежать подобного сценария можно только при помощи государственного регулирования, передает телеканал «360».

«И, опять же, что-то пришлось бы делать с убытками, которые получили топливные компании», — пояснил экономист.

Он уточнил, что рост цен на авиабилеты действительно возможен, но не на 100%. По его словам, действия авиакомпаний являются спекулятивными, однако волне укладываются в понятие нормы с точки зрения биржевых котировок.

«Скоро начинается активный отопительный сезон, плюс будет резкий скачок количества рейсов, которые обещают возобновить. Это все дает топливным компаниям повод повысить стоимость керосина», — подытожил Зайченко.

Ранее стало известно о резком подорожании авиакеросина в России. В разных регионах страны цена топлива выросла на 20–60%.