Кравчук предложил заменить понятие «особый статус Донбасса»

Киев, 12 августа. Новый представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что понятие «особый статус Донбасса» необходимо заменить.

«Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах», — сказал он в интервью телеканалу «Дом».

По мнению Кравчука, такой вариант станет компромиссным. Кроме того, политик считает, что замена понятий станет одним из шагов к привлечению инвестиций и восстановлению мирной жизни в Донбассе. Кравчук заявил, что это позволит «дать людям шанс работать, зарабатывать и жить нормально».

Как отметил представитель Киева в контактной группе, эти компромиссы не касаются вопросов суверенитета Украины. Кравчук предполагает, что предоставление особого статуса неподконтрольным Киеву территориям превратит Донбасс в «какое-то отдельное государство с какими-то особыми политическими полномочиями».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Кравчука новым главой делегации Киева в контактной группе после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма.

Ранее Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться прекращения огня в Донбассе, передает НСН. По его мнению, к мирной жизни нужно идти путем переговоров и компромиссов.