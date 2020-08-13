Диетолог назвал топ-5 полезных продуктов для человека

Еда по-разному влияет на здоровье человека. Какая-то пища способствует очищению организма от вредных веществ, а какая-то только вредит ему. О полезных продуктах в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал известный диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Полезная еда

Часто большинство экспертов в питании утверждают, что каша является очень полезной для человека. Еще с детства нас приучают к этому блюду, приговаривая, что оно дает человеку силу и способствует росту организма. При этом каша способствует очищению кишечника от накопившихся в нем токсических веществ. Однако врач клиники и центра снижения веса доктора Гаврилова Антон Поляков уточняет, что при отборе полезных продуктов питания нужно еще учитывать индивидуальные особенности человеческого организма.

«У кого-то каша внутри может все обволакивать и улучшать пищеварение. У кого-то она может вызвать серьезные нарушения в здоровье по причине непереносимости этого продукта или генетической нехватки фермента, необходимого для расщепления того же самого глютена. Как говорится, что «русскому хорошо, то немцу смерть». Поэтому всегда нужно смотреть генетику, иммунологический профиль человека, состояние его желудочно-кишечного тракта и возраст. От этих параметров будет зависеть, что еда для человека — лекарство или яд», — сказал Поляков.

Тем не менее есть ряд продуктов, которые были бы полезны для любого человека. Диетолог назвал несколько из них.

«Самой лучшей кашей будет та, которая приготовлена из гречневой крупы. Из белковой пищи лучше всего потреблять рыбу, включая селедку, скумбрию, горбушу. При этом семга и форель не являются полезными продуктами. В рационе человеку важно иметь ягоды: черника, голубика, малина, клюква. В список полезных продуктов входят орехи. Так, можно есть грецкий орех, фундук, пекан, миндаль. В питании уделять внимание овощам и зелени. Это самые полезные и хорошие продукты», — пояснил собеседник ФАН.

Молочные продукты

Врач уделил особое внимание молочным продуктам. Как заметил Поляков, для очень большого количества людей они являются вредной пищей.

«Продукты из коровьего молока аллергенны для 20 процентов населения с европеоидной генетикой. Если употреблять козий или овечий вариант молока, то это более или менее нормально для человека. Также человек может не переносить молочный сахар — лактозу — в связи с возрастными изменениями. Из детей старше двух лет только треть нормально переваривает лактозу, а во взрослом возрасте вообще единицы», — объяснил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова назвала простые правила, с помощью которых можно существенно снизить нагрузку на организм от употребления шашлыков. По ее словам, при потреблении шашлыка не следует отказываться от зелени и свежих огурцов. Таким образом желудку удается нивелировать негативный эффект от канцерогенной корочки.