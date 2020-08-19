Донбасс сегодня: взрывы на позициях ВСУ, Киев обкладывает ДНР артиллерией

Донбасс, 19 августа. Украинские войска несут потери из-за непрофессионализма бойцов. Артиллерия и бронетехника замечена в населенных пунктах Донецкой области. «Освободители» Украины грабят местных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки на Донбассе был дважды нарушен режим «тишины», поскольку оба раза огонь открывали Вооруженные силы Украины в направлении населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Обстрелы велись на Горловском и Мариупольском направлениях из автоматического гранатомета и стрелкового оружия соответственно.

Помимо обстрелов, разведка ДНР фиксирует и другие нарушения украинской стороной перемирия. В районах Гнутово и Водяное зафиксировано использование украинскими военными беспилотников. Также, согласно отчетам Миссии ОБСЕ, к северо-западу от Донецка украинские вооруженные формирования сосредотачивают большое количество артиллерии. В районах населенных пунктов Даченское и Ленинское наблюдатели отметили нахождение 11 самоходных гаубиц калибром 122 мм.

Кроме того, в отчетах Миссии указано о фиксации более полутора десятков единиц боевой бронированной техники ВСУ в районах Карловки и Зайцево. Речь идет о боевых машинах пехоты, бронетранспортерах и бронированных разведывательно-дозорных машинах.

В результате взрыва на позициях ВСУ ранены три человека

Со ссылкой на сообщения местных жителей народная милиция ДНР заявила о чрезвычайном происшествии на позициях 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Люди заметили прибывшие на позиции две машины скорой помощи, которые вывезли трех раненых бойцов.

Ранее разведка ДНР сообщала о взрыве на этих же позициях украинской армии. В оборонном ведомстве республики не исключили, что Киев попытается переложить ответственность за инцидент на Донецк, хотя, согласно данным разведки дончан, ЧП произошло из-за неосторожного обращения бойцов ВСУ с боеприпасами.

Небоевые потери ВСУ

В районе поселка Николаевка недалеко от Горловки во время разминирования тыловых позиций 35-й бригады морской пехоты подорвался на мине и получил серьезные ранения солдат Намазов. В общем-то для украинской армии вполне обыденное событие. Но, как сообщает Народная милиция ДНР, у потерпевшего отсутствует подготовка по воинской специальности «сапер», несмотря на выполнение им соответствующих работ.

Как выяснилось после опроса раненого, большинство саперов в 18-м батальоне, где служил солдат, не имеют таковой подготовки, а на выполнение опасных работ соглашаются из-за денежных надбавок. Эта информация подтверждается ранее озвученными данными разведки ДНР о формировании в украинской армии нештатных групп разминирования из военнослужащих срочной службы. Эти группы после трехнедельных курсов сапера будут направлены в передовые части ВСУ для выявления и снятия неучтенных минно-взрывных заграждений вблизи украинских позиций.

Бойцы ВСУ мародерствуют в зоне ООС

Оборонное ведомство ЛНР сообщает об очередном преступлении киевских силовиков против мирных граждан. В Попасной трое военнослужащих 30-й механизированной бригады ограбили местное фермерское хозяйство путем снятия запчастей с трех «Уралов». Также «защитники» Украины слили 200 литров солярки.

Глава фермерского хозяйства обратился в полицию, и стоит отдать должное — на этот раз правоохранители отреагировали и вместе с представителями армейской службы правопорядка уже установили личности мародеров. Двое из них задержаны.

Стоит отметить, что во время инцидента, будучи замечены фермером «на горячем», бойцы стали угрожать ему расправой, а также сослались на личное разрешение полковника Ивана Гараза — командира 30-й бригады.