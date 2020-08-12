Доктор Мясников назвал возможные осложнения после прививки от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает российский приоритет в создании вакцины от коронавируса очень важным и объясняет, почему нашей стране удалось обогнать в этой гонке США. Начало беседы читайте в материале Федерального агентства новостей.

Создание вакцины от COVID-19 — это не гонка престижа, а работа всех стран в одном направлении, но для России было важно оказаться на полшага впереди других, считает врач.

«Сегодня любая вакцина от коронавируса — это априори усеченный короткий путь испытаний, так происходит во всех странах. И, конечно, ни мы, ни кто-то другой сегодня не может сказать, что знает про вакцины все. Тем более, про вакцины от коронавируса. Поэтому наша вакцина от COVID-19 не лучше и не хуже, например, американской. Американцы ведь чего нервничают — у них семь фармацевтических гигантов давно готовы к выпуску вакцины, они просто ждут формальных разрешений, чтобы начать производство. Если бы у американцев не было таких бумажно-бюрократических препон, они бы давно свою вакцину зарегистрировали».

Этим и объясняется западная критика в адрес РФ за якобы слишком поспешный запуск коронавирусной вакцины в серию, говорит врач.

«Но я должен сказать, для нас это не гонка престижа, не выполнение программы импортозамещения, хотя и это важно. Через три месяца на Западе тоже появятся вакцины, и они будут востребованы. И нам пришлось бы эти вакцины у них закупать. Повторю известную поговорку, которую уже приводил: «Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую».

При этом, по словам Мясникова, разработка вакцины — процесс более простой, чем создание фармакологических препаратов, действующих, например, на тот же коронавирус.

«Разработать вакцину, как ни странно, намного легче, чем создать эффективные лекарственные средства от COVID-19, — говорит он. — Другой вопрос, насколько эта вакцина будет эффективна. Сегодня в мире разрабатывается несколько десятков вакцин от коронавируса, и по эффективности они будут примерно одинаковые».

Да, осложнения при вакцинации в единичных случаях возможны, но они возможны от вакцины, произведенной в любой стране. Утверждения, что российская вакцина от COVID-19 может иметь больше побочных эффектов, безосновательны, уверен собеседник ФАН. В качестве подтверждения своих слов Мясников рассказал, что одна из американских компаний, занимающаяся разработкой противокоронавирусной вакцины, официально попросила на несколько лет защиту от юридических преследований.

«Это говорит о том, что никто в мире не знает, какие могут быть осложнения в долгосрочной перспективе, — отмечает Мясников. — Во всем мире условия одинаковы: мы все ведем бой, и когда нам подвозят снаряды, мы тут же пускаем их в ход».

Осложнения при применении любой вакцины возможны, но утверждения, что они могут носить массовый характер, не имеют под собой почвы, отмечает собеседник ФАН.

«Да, мы понимаем, что не до конца видим последствия. Но платформы, на которых в России делают вакцины, давно известны, ими созданы десятки препаратов. И ни разу не фиксировались какие-то драматические последствия. Ну, опухала рука, ну, была температура, ну, временно уменьшалось количество тромбоцитов. В редких случаях были судороги, даже тромбозы. Но это действительно единичные случаи на миллионы прививок. Поэтому, даже в худшем варианте, уверен, ничего драматичного во время вакцинации от коронавируса нас не ждет», — говорит он.

Главное, что вакцина позволит создать в организме человека соответствующие антитела, что будет способствовать появлению иммунитета. Однако не все так просто, отмечает врач.

«Вакцина делает свое дело, давая нам необходимые антитела. Другой вопрос — насколько устойчивый иммунитет создадут эти антитела. Пока при других коронавирусных инфекциях иммунитет не превышал один год, как будет на этот раз, мы пока не знаем. Но ответа на этот вопрос не знаем не только мы, его не знает никто в мире. Как говорится, пока не попробуешь — не узнаешь», — резюмировал Александр Мясников.

Продолжение беседы, в котором Александр Мясников расскажет, какой процент населения Земли необходимо привить, должна ли прививка быть добровольной, и собирается ли он сам прививаться от коронавируса, читайте на сайте ФАН.

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