В Евросоюзе пригрозили санкциями руководству Белоруссии

Берлин, 12 августа. Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии за разгон несогласованных акций протеста. Об этом на брифинге заявил представитель Кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Он отметил, что официальный Берлин отказывается признавать прошедшие выборы президента демократическими.

«Правительство ФРГ осуждает любое проявление насилия против мирных демонстрантов в Минске и других населенных пунктах Белоруссии. Это настоящая волна репрессий», — сказал Зайберт.

Он также добавил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, против лиц, ответственных за применение силы против участников уличных акций.