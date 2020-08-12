Ордов рассказал, как повышение пенсии отразится на продолжительности жизни

Москва, 12 августа. Повышение пенсионной страховой выплаты направлено на увеличение продолжительности жизни в РФ, считает финансист Константин Ордов.

Страховые выплаты пенсионерам, достигшим 80 лет, увеличатся до 5686 рублей в месяц. Согласно статье 16 федерального закона «О страховых пенсиях», выплата подвергается ежегодной индексации 1 февраля, но кабмин имеет право увеличивать ее размер, если позволяет бюджет ПФР.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, считает, что решение увеличить размер выплат направлено на повышение продолжительности жизни.

«Это одна из мер, которая выполняет распоряжение президента по повышению продолжительности жизни», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Ордов отметил, что достичь средней продолжительности жизни в РФ в 78 лет можно за счет медицины и за счет пенсионного обеспечения. Финансист обратил внимание, что в РФ сложилась нестандартная ситуация, когда растут реальные пенсии, но падают реальные зарплаты. Увеличивать пенсии позволила социальная политика государства и пенсионная реформа.

«Людей старше 80 лет в России немного, поэтому для федерального бюджета подобная выплата некритична. Возникают вопросы по состоянию ПФР. После начала пенсионной реформы мы 5 лет будем находиться в переходном режиме», — отметил эксперт.

Ордов считает, что в перспективе в России должна быть введена накопительная пенсия.

«Нужно что-то делать с накопительным компонентом, поскольку эффект от пенсионной реформы пройдет», — заключил эксперт.

По его словам, цель накопительной пенсии ― получений выплат, соответствующих уровню зарплат трудящихся и их уровню жизни.

Ранее сенатор, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил возможность «праздничной» выплаты к Международному дню пожилого человека.