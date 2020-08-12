РФС признал ошибкой назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 12 августа. Члены экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза «разобрали» действия судьи Василия Казарцева во время матча между «Спартаком» и «Сочи». Специалисты признали, что рефери допустил ошибку со вторым пенальти в ворота московской команды.

Напомним, что матч между двумя российскими клубами прошел 9 августа и закончился со счетом 2:2. Отметим, что футболисты «Сочи» оба гола забили с пенальти.

По мнению членов комиссии, судья ошибся, назначив второй пенальти, ведь между спортсменами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт.

Согласно записи в официальном аккаунте в Twitter, «видеопомощникам судьи рекомендовано тщательнее подходить к оценке ключевых моментов матча. Точность решения важнее скорости его принятия».

Что касается первого 11-метрового, то он признан обоснованным.