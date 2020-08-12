За терактами, произошедшими в начале 2000-х годов в России, а также за цветными революциями в различных странах мира стоит международный финансовый олигархат, превратившийся в главную политическую силу во внутренней и внешней политике США. Сегодня, в день двадцатилетия страшного теракта на Пушкинской площади в Москве, нужно рассказать об этом еще раз.

Я настаиваю на том, что вещи нужно называть своими именами. Хотя в политике больше скрывают, чем говорят, я — за открытость. Если что-то произошло, то так и надо говорить об этом в СМИ — резко, доказательно, не скрывая. А если нас пытаются поучать из-за океана, мы должны аргументировано сказать, что не согласны, и уточнить, с чем именно. С объяснением причин.

В США сегодня идут массовые беспорядки, направленные на то, чтобы уничтожить последнего американца, лишь бы сохранить позиции финансового олигархата. Мы должны говорить об этом — в этом заключается важная роль МИД России и других ведомств. Но мы молчим...

Почему молчим? Почему мы практически в любой ситуации оказываемся в позиции оправдывающегося? Мы ведь не та страна, которая должна быть в таком положении. У нас богатейшая история, мы мощнейшая страна, и это позволяет нам называть вещи своими именами. Когда-то мы дали тем же Штатам возможность стать независимым государством...

Надо переходить от позиции, когда за океаном у нас сплошь «коллеги», «друзья», «партнеры». Ну какие они нам партнеры? Какой ты нам партнер, если на самом деле ты заслал к нам сюда, в Россию, людей из 42 стран с целью убивать нас, уничтожить нашу страну?

Взглянем, что происходит в Белоруссии или на Украине… Западные стратеги не скрывают, что заплатили миллиарды долларов с одной только целью — владеть этими территориями и дальше. Они приближают свои войска к нашим границам. И цель одна — психологическое воздействие, чтобы «раскассировать» нас.

Вспомним, как нас победили в Февральскую и Октябрьскую революции. Ленин дал концессии на 99 лет за ту помощь, что была ему организована. С 1905 года были убиты 20 тысяч представителей царской власти. Я читал материалы жандармских расследований. Кто готовил боевиков? Кто создал «Народную волю» и другие революционно-террористические организации? Кто их вооружал, в том числе, как теперь мы говорим, «методичками»? Как радовались они поражениям царского правительства в войне с Японией, как призывали превратить войну империалистическую — в гражданскую!

Это все звенья одной цепи, которая тянется вплоть до сегодняшнего дня. Могут меняться методы, но цель — одна. Им не нужна Россия, а если и нужна, то закабаленной и выполняющей задачи, которые стоят перед финансовой олигархией Запада. А мы как бы все знаем и понимаем, но стыдимся назвать вещи своими именами.

Я был на нескольких международных конференциях. Говорил американцам: «Вы должны нести ответственность за содеянное». Я настаивал на суде СНГ, где была бы дана публичная оценка их деятельности. У нас есть мощнейшие инструменты, что нам мешает это сделать? Особенно сейчас, когда нас пытаются душить санкциями и применяют к нам настоящий экономический терроризм — я имею в виду противодействие строительству «Северного потока — 2».

Всем институтам российской власти пора перестаиваться и начать называть вещи своими именами.