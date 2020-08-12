Мураховский отверг обвинения СМИ США в адрес МиГ-35

Москва, 12 августа. Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский поставил под сомнение компетентность эксперта американского издания The Drive, сравнившего российский истребитель МиГ-35 с «дохлой уткой».

Мураховский признал, что МиГ-35 представляет собой продукт глубокой модернизации советского истребителя МиГ-29. Тем не менее этот самолет отвечает всем современным требованиям. К его плюсам следует отнести надежность, простоту, неплохое вооружение.

Несмотря на то, что МиГ-35 не является штурмовиком, он все же обладает ограниченными ударными возможностями действия по наземным целям. При этом, отметил специалист, командование ВКС РФ прекрасно знает, как использовать функционал этого истребителя, чтобы он приносил большую пользу.

«Получается, что он будет, в общем, выполнять тот же функционал, что и Су-35. Но стоить несколько дешевле. Экспортный потенциал его не исчерпан», — подчеркнул Мураховский в беседе с корреспондентом Kp.ru.

Возвращаясь к утверждению обозревателя The Drive, что МиГ-35 «начинает выглядеть как дохлая утка», эксперт призвал не расценивать его как объективное или правдивое. Подобное заявление должно основываться на тщательном анализе всех плюсов и минусов самолета в сопоставлении цена-качество, чего американский специалист посчитал лишним делать.

Кроме того, Мураховский посоветовал автору статьи обратить внимание на авиацию США, где наблюдается схожая картина. В частности, Пентагон продолжает закупать «древние истребители F-15» в разных модификациях. Да и от разработанного в 50-х годах прошлого века бомбардировщика B-52 Соединенные Штаты отказываться не спешат. В связи с этим ключевой посыл этого материала, в первую очередь, относится к американским самолетам, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что последняя модификация МиГ-35 испытала практически всю номенклатуру имеющегося вооружения. Однако в скором времени истребитель проверит и перспективные образцы.