В УЕФА рассказали о судьбе матча между «Барселоной» и «Баварией»

Москва, 12 августа. Представители Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) заявили, что матч 1/4 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» пройдет строго по расписанию.

Ранее на официальном сайте каталонского клуба появилось сообщение о том, что у одного из футболистов «Барселоны» была обнаружена коронавирусная инфекция.

По имеющимся данным, у спортсмена отсутствуют симптомы опасной инфекции, в настоящее время он находится на самоизоляции у себя дома. Подчеркивается, что никто из основного состава клуба не контактировал с игроком. На этом фоне среди болельщиков обоих клубов начались волнения, фанаты испугались возможной отмены матча, передает «НьюИнформ».

Напомним, что встреча между «Барселоной» и «Баварией» намечена на 14 августа в Лиссабоне. Начало матча запланировано на 22.00 (по московскому времени).