Доставленный из суда Ефремов исчез из Боткинской больницы

Москва, 12 августа. Актер Михаил Ефремов исчез из Боткинской больницы Москвы, сообщили в медучреждении.

Во вторник, 11 августа, Ефремову стало плохо, прибывшие медики госпитализировали артиста в Боткинскую больницу из здания суда, подозревая у него инсульт. Однако оператор контактного центра медицинского учреждения ответил, что Ефремов отсутствует в базе пациентов.

Ранее стало известно, что в связи с ухудшением самочувствия артиста судебное заседание по его делу перенесено на 18 августа.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в сильном опьянении, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. От полученных травм водитель фургона скончался в реанимации. Инцидент произошел на Смоленской площади в Москве.

Статья, по которой в отношении Ефремова возбудили уголовное дело, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Многие эксперты уже высказали уверенность в том, что артист должен понести реальное наказание.