В России продлили упрощенный порядок оформления соцвыплат

Москва, 12 августа. ПФР продлил действие упрощенного порядка оформления соцвыплат и пенсий, который был введен еще в апреле из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что в августе пособия продолжат назначать дистанционно.

«До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России зарегистрировано свыше 900 тысяч случаев COVID-19. Более 710 тысяч пациентов уже излечились от пневмонии нового типа, 15,2 тысячи скончались.

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой государство приняло ряд мер поддержки населения, в том числе были выделены средства на новые выплаты, а уже действующие стали оформляться по упрощенной процедуре.

Ранее стало известно о введении дополнительных пособий для особой категории населения — медиков, работающих с коронавирусными больными. Предполагается, что это поможет повысить качество медицинской помощи, а также уменьшит риски распространения заболевания, передает телеканал «Царьград».