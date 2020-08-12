Эксперт: Шойгу на День ВВС подарил летчикам истребители Су-35

Министр обороны Сергей Шойгу в День ВВС сделал российским летчикам большой подарок, заявил ФАН военный аналитик Вадим Козюлин. Так эксперт прокомментировал сообщение министра обороны о том, что военное ведомство до конца года намерено заключить с компанией «Сухой» контракт на поставку истребителей Су-35С.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей», — заявил Шойгу во время рабочей поездки в Хабаровский край.

Министр отметил, что по итогам 2019 года оборонные предприятия региона освоили почти 30 млрд рублей, и в 2020 году эта цифра вырастет еще на 2 млрд. Кроме того, в интересах Минобороны реализуются «десятки долгосрочных государственных контрактов».

Директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, почему армия намерена закупить именно Су-35С, самолеты поколения 4++.

«Во-первых, Су-35 — проверенная, отработанная машина. Во-вторых, у нас есть конкретные задачи, в той же Сирии, например, и когда речь идет не о самом высокотехнологичном противнике, как, скажем, США, то экономичнее будет использовать самолеты предыдущего поколения. Они будут дешевле в эксплуатации, чем те же истребители Су-57. Самолеты пятого поколения, конечно же, будут необходимы в будущем, но пока они еще чуть сыроваты и имеют некоторые шероховатости, которые сейчас устраняют наши инженеры. То есть время Су-57 пока еще не наступило, но наступит очевидно. Закупка Су-35 также может быть связана с тем, что ранее армия уже сделала довольно большой заказ на эти самолеты, и мощности завода-изготовителя пока используются на полную», — объясняет Козюлин.

Кроме того, парк ударной авиации России должен быть разнообразным, а не базироваться на одной модели самолета. К тому же Су-35С еще несколько десятилетий будет актуальным и способным выполнять все поставленные задачи.

«Сейчас возникают новые технологии и, соответственно, техника, в том числе авиационная, будет радикально меняться. Например, БПЛА С-70 «Охотник» будет интегрироваться с пилотируемыми аппаратами, это требует дополнительной проработки, то есть перспективный самолет должен быть рассчитан на новые технологии. И если его сейчас производить на старых, то уже завтра может выясниться, что они уже устарели. Но вообще, сегодняшнее заявление Шойгу было сделано не просто так, в День ВВС Сергей Шойгу порадовал летчиков закупкой новых Су-35, сделал им большой подарок», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Разрабатывался инженерами ОКБ «Сухого» в 2008 году. Сейчас самолет является одним из основных истребителей Воздушно-космических сил России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.

12 августа в России ежегодно отмечается день Военно-воздушных сил.