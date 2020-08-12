Пользователей удивила одна деталь на воссозданном фото 73-летней давности

Москва, 12 августа. Молодой человек воссоздал снимок 73-летней давности, который сделал его дедушка в Японии. Пользователь с ником Dauntless1 опубликовал фотографию в Сети, после чего комментаторов удивила одна деталь, которую можно было обнаружить на обоих снимках.

Так, пользователи Сети отметили, что Императорский дворец, запечатленный на обоих фотографиях, сохранился до наших дней. Вокруг него выросло огромное количество современных сооружений, однако историческая постройка осталась нетронутой.

По словам Dauntless1, его дедушка был военным стоматологом-хирургом, после завершения Второй мировой войны он остался на оккупированной американцами территории Японии. По его словам, снимок был сделан дедом в 1946 или 1947 году. В страну восходящего солнца молодой человек отправился по работе, предварительно оцифровав старые снимки из семейного архива.

По прибытии в Токио он отправился к Императорскому дворцу, где и повторил фотографию своего предка. Юзеры восхитились тем, что спустя много лет дворец удалось сохранить, несмотря на масштабную застройку. Помимо того, пользователей изумило, что за 73 года японцы не вырубили деревья, которые видно на первом снимке.