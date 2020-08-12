Фанаты высмеяли дизайн новых кроссовок от Канье Уэста

Вашингтон, 12 августа. Новые кроссовки американского рэпера и дизайнера Канье Уэста поразили пользователей Twitter. Они попросили Канье уважать покупателей и задуматься, все ли в порядке с его психикой.

Фото кроссовок рэпер опубликовал в своем микроблоге, уточнив, что это прототип. Снимок набрал 40 тыс. лайков, но в комментариях разразилась настоящая буря. Внешний вид ботинка, действительно, поражает воображение. Он очень громоздкий и смахивает на горнолыжную обувь.

Фолловеры не скрывали своего разочарования.

«Я в смятении...», «Остановись, Канье», «Что это за экспонат... Уважай нас, брат, ладно?» — написали юзеры в реплаях к посту дизайнера.

Один из подписчиков заявил, что «это уродство напоминает динозавра из «Макдоналдса», которого ему купили в детстве. Другой с сарказмом поинтересовался, вдохновлялся ли Канье испражнениями собаки.

«Дружище, тебе давно пора подумать о своем ментальном здоровье», — заметил еще один участник обсуждения.

Отметим, что новая обувь бренда Yeezy, который принадлежит музыканту, критиковали и раньше. Например, весной очередную новинку сравнили с хинкали. Тогда поклонники Уэста тоже засыпали его своими претензиями.