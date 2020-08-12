Турецкий самолет C-130 замечен у берегов Ливии

Триполи, 12 августа. Турецкий самолет Lockheed C-130 Hercules вторгся в воздушное пространство, подконтрольное Ливийской национальной армии (ЛНА). В Twitter-аккаунте очевидца появилось сообщение, что военно-транспортная техника пролетела над североафриканским побережьем.

Интернет-пользователь назвал случившиеся «турецким вторжением в Ливию». В комментариях к публикации сторонника Халифы Хафтара появились размышления на тему военного потенциала сил Эрдогана.

Турецкие самолеты беспокоят не только ЛНА. Вчера Турецкий беспилотник нанес удар по колонне иракских пограничников.

Тем временем протурецкие наемники, которые были направлены для помощи террористическому Правительству национальному согласию (ПНС) Ливии, не готовы сражаться за интересы Эрдогана и Файеза Сарраджа.