Названо условие для введения выплаты семейным парам к золотой свадьбе

Москва, 12 августа. Введение выплаты для семейных пар, проживших 50 лет в браке, в некоторых регионах РФ является хорошим начинанием, которое хотелось бы распространить на всю страну. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ, юрист Артем Кирьянов.

Сейчас выплата к золотой свадьбе выдается в нескольких регионах страны. Самые большие пособия выплачиваются в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО — здесь семейные пары могут получить 50 тысяч рублей к юбилею свадьбы. В Москве парам выплачивают к годовщине 21 120 рублей, а в Удмуртии — 3448 рублей.

Для оформления выплаты нужно обращаться в местные органы соцзащиты. Там же можно узнать, положено ли жителям региона какое-то поощрение к 50-летию брака. В некоторых регионах для семейных пар устраивают банкеты или вручают памятные подарки.

По мнению Кирьянова, это очень хорошо, что некоторые регионы могут позволить себе такую меру поддержки. Юрист подчеркнул, что сейчас, к сожалению, не у всех субъектов есть на это средства.

«50 лет в браке — это примерно около 70 лет супругам как минимум. Хотелось бы, чтобы такая мера была везде, по всей стране», — отметил член ОП в беседе с «ПолитЭкспертом».

Внедрить такую выплату на федеральном уровне довольно сложно. Кирьянов подчеркнул, что, с одной стороны, благодаря вниманию местных органов складывается хорошая картина общества и взаимоотношений. С другой, эти средства могут понадобиться для других социальных нужд, например, на лечение больных детей или создание инфраструктуры для пожилых граждан. Именно поэтому подобную выплату необходимо обосновать экономически.

«Если общественность вместе с министерством финансов решит, что федеральный бюджет сможет себе это позволить, тогда, конечно, это будет принято», — подытожил Кирьянов.

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