Названы самые безопасные и комфортные места в самолете

Лондон, 12 августа. Полеты на самолетах нередко вызывают стресс у пассажиров. Для некоторых последствия еще хуже — они страдают от укачивания или морской болезни. Бывший член экипажа из Британии рассказала, какие места лучше выбрать для этой категории людей.

Отметим, что многим пассажирам становится особенно страшно в период турбулентности. Однако и тут может помочь выбор «правильного места», чтобы как можно меньше чувствовать прохождение через воздушный поток, сообщает газета Express.

Для более комфортного полета лучше выбирать место в передней части лайнера. Если человека сильно укачивает, то ему рекомендовано выбрать место возле крыльев самолета.

Указанным выше категориям пассажиров эксперт категорически не советует садиться в хвостовой части салона. Именно там пассажир ощутит все «прелести» полета.

Напомним, что ранее испанские специалисты заявили о том, что от укачивания может помочь употребление риса до или во время поездки. Главное, чтобы он был коричневым. Кроме того, минимизировать риск неприятного ощущения могут помочь арахис или тертое яблоко. Рекомендовано также съесть кусочек свежего несоленого сыра.