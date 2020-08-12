Летчик Красноперов обосновал невозможность перехвата MH17

Москва, 12 августа. Рейс MH17 был сбит ЗРК «Бук», ракету запустили с позиций украинских войск. Такое мнение озвучил летчик Андрей Красноперов.

В интервью изданию «Ньюинформ» эксперт отметил, что Киев отказывается воспринимать объективные факты и старается переложить вину за авиакатастрофу.

«Факты есть факты. От этого никуда не уйдешь. Если брать обломки самолета, которые разбросаны на Украине, видно, что удар нанесен с передней части. Поражающие элементы били по кабине», — пояснил Красноперов.

По его словам, ракета, поразившая носовую часть самолета, не могла лететь со стороны ополченцев, об этом говорят траектория и место попадания снаряда. С другой стороны, попадание в кабину исключает перехватывающий маневр, поскольку он предполагает выстрел в хвост или фюзеляж.

«А еще нашли куски «Бука», уже доказано, что они находились на вооружении Украины. А Украина пытается откреститься от этого как может, хотя все уже давно известно. У нас есть данные из космоса от спутников, все знают, откуда был пущен «Бук», есть даже данные о его траектории полета», — добавил летчик.

Специалист считает, что Украине пора взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing и гибель 298 человек в июне 2014 года.