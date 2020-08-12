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У Ефремова подтвердился инсульт

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У Ефремова подтвердился инсультМосква, 12 августа. У Михаила Ефремова был инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев, пообщавшись с врачами Боткинской больницы, где сейчас находится актер. 

Информацию о том, что у Ефремова подтвердился инсульт, юрист подтвердил порталу Life.

Накануне ФАН стало известно, что артист находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Пашаев винит в случившемся журналистов. По мнению адвоката, давление прессы на его подзащитного было слишком сильным. Кроме того, он указал на то, что вообще не понимает, зачем Ефремова везли в суд. Его состояние было очень плохим, он несвязно разговаривал и вообще был «как овощ».

Отметим, что сегодня источник ФАН в Боткинской больнице сообщил, что Ефремов находится в стабильном состоянии и инсульт у него не диагностировали. 

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