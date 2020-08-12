Мясников объяснил, почему в США критикуют российскую вакцину от COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высоко оценил факт создания в России первой в мире вакцины от коронавируса, ставшего виновником пандемии COVID-19. Критику в адрес РФ, в том числе со стороны США, за то, что российская вакцина якобы не прошла все положенные испытания, Мясников считает несправедливой и надуманной.

В заметке в своем Telegram-канале Мясников написал:

«И вот — мы первые! Это не гонка престижа, это просто отражение факта, что наши соответствующие институты сохранили свои лидирующие позиции еще со времен СССР».

Критика, которая раздается в адрес России в связи со «спешкой» якобы в ущерб безопасности, беспочвенна, считает врач.

«Если бы мы не создали эту вакцину — ее бы создали другие. И мы бы закупали ее за рубежом. Без вариантов. «Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую!». Не знаю, что будет дальше, но на данном первом этапе поставленную задачу мы выполнили. Первыми в мире. И это заслуживает уважения!»

Комментируя Федеральному агентству новостей критику со стороны США в адрес российской вакцины от коронавируса, Мясников отметил:

«Американцы лукавят, упрекая нас в том, что в России якобы было проведено недостаточно испытаний. Не мы создавали условия, касающиеся правил испытаний вакцины».

Мясников рассказал, что в Европе и в США вакцины от коронавируса сегодня также разрабатываются по ускоренной «военной» схеме.

«На Западе до сих пор идут споры о допустимости ускоренного производства вакцины, и можно ли в принципе идти по такому укороченному пути. Но в США очень сильна бюрократическая процедура, поэтому они, в принципе, делая все то же самое, что и мы, просто еще не смогли официально зарегистрировать свою вакцину. Но они также шли по пути, ускоренному в десятки раз», — говорит Мясников.

По мнению собеседника ФАН, американцы критикуют российскую вакцину, поскольку делали все то же самое, но из-за бюрократических проволочек упустили приоритет. Однако критика, касающаяся безопасности российской вакцины, полностью несостоятельна, считает Мясников.

«Перед всеми странами стояла одна и та же задача — сделать вакцину в кратчайшие сроки при минимальном количестве испытательных тестов. Но правила все равно никто не отменял, и наши ученые, естественно, соблюдали всю необходимую процедуру. Не знаю деталей, но не сомневаюсь, что ни о какой регистрации не могло бы быть и речи, если бы не были пройдены все необходимые формальные этапы проверок», — подчеркнул врач.

О том, какие могут быть побочные эффекты у вакцины от коронавируса, и сколько народу необходимо привить, чтобы защитить население, читайте в продолжении беседы с Александром Мясниковым.

Во вторник Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Об отечественной вакцине высоко отозвался президент РФ Владимир Путин. Первые партии отечественной вакцины от коронавируса планируется выпустить в течение двух недель. Согласно планам, сначала прививки начнут делать медикам, а также тем, кто работает с детьми.