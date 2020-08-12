Космические «матрешки» России напугали западные СМИ

Москва, 12 августа. Спутник РФ «Космос 2542» не на шутку напугал американское руководство. В США даже пошли разговоры о том, что Россия якобы готовится уничтожать спутники других стран, находящиеся на орбите.

Командующий Космическими силами США Джон Реймонд сравнил российский аппарат с матрешкой. Как говорится в статье британского журнала The Economist, подобная параллель напрашивается сама собой. Дело в том, что ракета-носитель «Союз» вывела «Космос 2542» на орбиту еще 25 ноября 2019 года. А спустя 11 дней из него «выбрался» другой спутник, который получил название «Космос 2543».

Однако этим дело не ограничилось. Уже 15 июля 2020 года из находившегося над Северной Европой «Космоса 2543» вылетел еще один объект небольшого размера, сумевший развить скорость свыше 140 метров в секунду. В РФ заявили, что это был специальный космический аппарат, в задачи которого входит проверка других спутников.

В Соединенных Штатах по этому поводу придерживаются другой точки зрения. Так, представитель Госдепартамента Кристофер Форд заявил о том, что таинственным объектом «на самом деле» являлся снаряд, предназначенный для выведения из строя спутников других стран. По его словам, такими действиями Россия послала всем недвусмысленный «сигнал мира».

«Они могут уничтожать спутники на орбите с помощью других спутников. Это очень тревожный, провокационный, опасный и неразумный поступок для них», — подчеркнул Форд.

Стоит отметить, что США сами ведут разработки с целью использования космических аппаратов для проведения военных операций. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращал внимание на то, что спутники Starlink, над созданием которых трудятся специалисты компании SpaceX, смогут обеспечить американских военных бесперебойной связью в любой точке мира.