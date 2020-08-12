20 лет со дня гибели подлодки «Курск» — главный урок

«За последние 20 лет действительно было сделано многое для того, чтобы история «Курска» больше не повторялась. Сейчас отстраивается базирование, тренируются экипажи всех дизельных и атомных подводных лодок, созданы резервные экипажи и т. д. Ну и, конечно, сделаны выводы по необходимости спасательных судов: не так давно в строй было введено спасательное судно «Игорь Белоусов» со всеми необходимыми средствами для спасения экипажей. Проходят учения по подъему экипажей затонувших субмарин и т. д. Но все равно, России нельзя останавливаться на достигнутом, и необходимо наращивать группировку вспомогательных судов, вводить в строй новые корабли, модернизировать старые, увеличивать количество скафандров, необитаемых подводных аппаратов и всего остального. Это страшное событие сподвигло ВМФ к тому, что необходимо ценить каждого человека, профессионала, ценить жизни людей, которые постоянно находятся в зоне риска. И, конечно, нужно делать все для того, чтобы никогда таких событий не происходило. Гибель «Курска» стала отправной точкой для того, чтобы реформировать флот. Сейчас снова идут ребята в подводники, в том числе среди них сыновья тех моряков, которые погибли в той трагедии»