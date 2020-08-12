20 лет со дня гибели подлодки «Курск» — главный урок

Неофициальные версии включают в себя:



Торпедирование «Курска» — 7 января 2005 года французский режиссер Жан-Мишель Карре выпустил документальный фильм, в котором сообщалось, что российская подлодка выполняла показательные стрельбы новыми торпедами «Шквал» и за этими маневрами наблюдали две американские подводные лодки «Мемфис» и «Толедо». Последняя субмарина в какой-то момент столкнулась с К-141, и чтобы предотвратить выстрел «Курска» в «Толедо», экипаж «Мемфиса» торпедировал российскую подлодку при помощи Mk-48. Версия не нашла подтверждения.



Случайный самоподрыв — эту версию высказал технический эксперт Юрий Антипов. По его мнению, «Курск» мог торпедировать сам себя все тем же «Шквалом». То есть после запуска учебной ракеты она срикошетила от неустановленного объекта (возможно, учебной цели) и развернулась по направлению к «Курску». Чтобы избежать трагедии, капитан К-141 отдал команду на экстренное погружение, но подлодка не успела уйти с траектории. После попадания не имеющая боевой части торпеда привела к детонации торпедного отсека за счет высокой кинетической энергии.



Подрыв на мине — в свою очередь вице-премьер Илья Клебанов предположил, что крейсер мог столкнуться с противокорабельной миной времен ВОВ, что также могло привести к детонации торпед и гибели подлодки. Однако эта версия также была отвергнута.



Столкновение с неизвестным объектом — один из членов госкомиссии, проводивший приемку К-141, капитан первого ранга Михаил Волженский предположил, что во время учебных стрельб торпеда «Кит» могла заклинить в торпедном аппарате из-за сильного удара по корпусу подлодки. Волженский допустил, что такое повреждение «Курск» мог получить во время столкновения с иностранной подводной лодкой.



Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов также придерживается этой версии. По его словам, неизвестная субмарина могла неумышленно ударить «в самое уязвимое место» «Курска», после чего корабль потерял плавучесть и с большой скоростью и дифферентом ударился о грунт, где и произошёл взрыв боезапаса.

