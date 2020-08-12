Сербский министр назвал появление в РФ вакцины от COVID-19 лучшей новостью

Белград, 12 августа. Регистрация в России первой в мире вакцины от коронавируса — ожидаемое событие, поскольку в медицине, экономике и промышленности это одна из самых сильных стран во всем мире. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия Зоран Джорджевич.

«Для мира очень важно, что эффективная вакцина от коронавируса найдена и зарегистрирована. А тот факт, что это работа российской медицины, доказывает, что Россия серьезно работает по всем направлениям и является важным фактором мирового порядка», — обратил внимание министр.

Политик напомнил, что президент его страны Александр Вучич уже заявил о готовности первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса и что Сербия хотела бы получить этот препарат как можно скорее.

«Учитывая братские и дружеские связи между нашими двумя странами, уверен, что обещанное президентом Вучичем сбудется. Это лучшая новость для наших граждан и нашей экономики», — подчеркнул Джорджевич.

По мнению министра труда Сербии, при президенте Владимире Путине Россия добилась прогресса не только в здравоохранении, но и на многих других направлениях.

«Российские медики всегда были первоклассными специалистами, но только под руководством Путина, который признал здравоохранение одним из приоритетов, медицина получила импульс и возможность развития. Сегодня в медицине, экономике, промышленности Россия — одна из самых сильных в мире», — констатировал сербский политик.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат Центра им. Гамалеи. Глава Российского государства поручил сделать вакцинацию в стране добровольной.