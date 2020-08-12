Хаб в Калининградской области вытеснит Прибалтику из системы транзита

Москва, 12 августа. Государства Прибалтики теряют свою роль в международной транспортно-транзитной системе. Их вскоре существенно потеснит Калининградская область.

По данным Министерства транспорта РФ, в этом регионе будет построен грузовой транспортно-логистический центр. Его мощностей хватит, чтобы принимать российский импорт и экспорт, а также стать звеном в грузопотоке между европейскими и азиатско-тихоокеанскими государствами. В перспективе, область может превратиться в серьезный транспортный хаб.

Стоит отметить, что власти РФ взяли курс на развитие и использование собственной портовой системы для осуществления грузоперевозок. Это продиктовано, в частности, антироссийской политикой, которой придерживаются государства Прибалтики. Транспортная зависимость от стран с подобной риторикой не отвечает интересам России.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов подчеркнул, что прибалтийские страны сами лишили себя экономических «дивидендов» от участия в транспортировке российских грузов.

«Прибалтийские страны занимали исключительно выгодное положение транзитеров. Это положение обеспечивало быстрый экономический рост в период Российской империи и в период СССР тоже, что создавало хорошие условия для развития сельского хозяйства, городского производства, промышленности», — отметил эксперт.

Колташов констатировал, что власти и народы прибалтийских стран сами выбрали позицию, которая препятствует нормальному развитию торговых связей с РФ. Они «уничтожают» свое преимущество.

Стоит напомнить, что экономическое развитие Литвы, Латвии и Эстонии не рассматривается в качестве первоочередной задачи среди политиков Евросоюза. В ЕС ранее считали, что географическое положение этих государств поможет им зарабатывать на транзите китайских грузов, учитывая масштабную инициативу КНР по возрождению Шелкового пути. Однако надежды европейских политиков рушат власти маленьких республик. В угоду США они портят отношения не только с Россией, но и с Китаем. В перспективе, они упускают свой шанс стать региональными игроками в массовых поставках грузов из КНР.