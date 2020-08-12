Родственники моряков с «Курска» поделились воспоминаниями о трагедии

Москва, 12 августа. Ровно двадцать лет назад затонула атомная подлодка «Курск». Во время учений произошла трагедия, которая унесла жизни 118 российских моряков. Близкие и коллеги погибших рассказали свои истории.

Максим Боржов из Мурома был одним из матросов в последнем походе «Курска». Его тело подняли на сушу лишь спустя год после трагедии. Сегодня его имя носит одна из школ его родного города. Ежегодно ученики вспоминают Боржова и других членов экипажа на траурных мероприятиях.

Старшая сестра Максима Наталья рассказала, что парень очень хотел служить на флоте и был рад, что попал на «Курск».

«Он очень радовался, прислал нам письмо: «Мама, я попал на эту подводную лодку, я горжусь этим. Мне здесь очень хорошо. У нас очень добрый командир Лячин, он заботится о нас», — рассказала сестра моряка.

Родители до последнего надеялись, что парень выжил, однако, когда приехали в Видяево, им там «сказали, что надеяться не на что». Теперь 12 августа самый тяжелый день для родственников погибших моряков, передает телеканал «360».

Капитан-лейтенант Рашид Аряпов был одним из двух офицеров, оставивших записи о том, что происходило на «Курске» в роковой день. Его вдова Халима Аряпова рассказала, что 14 августа зашла к знакомой, от которой и узнала об аварии.

«Надежда таяла потихоньку. Новости в основном по телевизору. С четырех утра и до поздней ночи», — рассказала женщина.

Спустя 12 лет Халима снова вышла замуж и родила дочку. По ее словам, после трагедии всем семьям погибших выделили квартиры, а также единовременную помощь и страховые выплаты. Женщина и сегодня продолжает поучать поддержку от государства.