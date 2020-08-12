Французская газета опубликовала на обложке фото Путина в костюме Бонда

Париж, 12 августа. Французская газета Liberation опубликовала на обложке нового номера фотографию президента РФ Владимира Путина в костюме секретного агента Джеймса Бонда. Вместо пистолета российский лидер держит в руках шприц с вакциной.

Заголовок на обложке гласит: «Завтра не умрет никогда». Именно так называется одна из частей киносаги об агенте 007. Первые четыре полосы номера посвящены российской вакцине от коронавируса и ситуации с COVID-19 во Франции.

Авторы статьи отмечают, что российский препарат «Спутник V» получил название в честь искусственного спутника, «который удивил весь мир, обогнав в октябре 1957 года американцев в космической гонке».

«Скорость, с которой российский президент объявил [о вакцине], удивляет. Скорость или спешка?» — задаются вопросом французские журналисты.

Кроме того, в новом номере Liberation опубликована статья швейцарского генетика Франсуа Баллу, который заявляет, что создание российской вакцины является «политическим решением, применяемым в рамках бешеной гонки». Также в газете появилась редакторская колонка, посвященная российскому препарату.

«Путин — спаситель мира?» — пишет автор.

По его мнению, президент РФ стремится первым «пометить еще нетронутую территорию вакцины» от COVID-19 своим флагом. В конце текста автор упрекает мировых лидеров в соперничестве и участии в «звездных войнах».

О том, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса, Владимир Путин объявил 11 августа. Также российский лидер отметил, что препарат испытала на себе его дочь, пишет Infox.ru.

Как рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вакцина будет выпущена в течение двух недель. Министр отметил, что сейчас препарат проходит контроль качества, передает НСН. Кроме того, сейчас идет работа над приложением, в котором привитые смогут фиксировать данные о самочувствии. Как сообщает «Царьград», вакцина станет общедоступной по всей России с 1 января 2021 года.