В Совфеде рассказали, кто имеет право на повышенную пенсию

Летчики и работники угольной промышленности имеют право на повышенные пенсии, поскольку их профессии связаны с повышенным риском для жизни. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Валерий Рязанский.

Таким образом он прокомментировал изменение суммы доплаты к пенсии представителям этих профессий. Согласно сообщению Пенсионного фонда России (ПФР), с 1 августа летчики получат прибавку в среднем в размере 4450 рублей, а 4150 рублей направят на поддержку граждан, трудившихся в сфере угольной промышленности. В ПФР уточнили, что писать заявление для получения доплаты нет необходимости. Ее начисление произойдет автоматически.

Как известно, размер доплат летчикам и шахтерам меняют ежегодно с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Она зависит от среднемесячного заработка, продолжительности стажа, дающего право на доплату, а также от суммы взносов, поступивших в бюджет ПФР от работодателей.

Член комитет Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко объяснил, что летчики и угольщики имеют свои пенсионные системы.

«У них свой норматив отчислений. Их пенсии, по сравнению с другими, повышенные и регулируются отдельными законодательными актами, — сказал Тарасенко в комментарии ФАН. — Будут ли другие профессии входить в этот перечень, пока неизвестно. На сегодня таких инициатив нет. Но задача государства, чтобы пенсии росли у всех категорий населения».

В свою очередь, член Совфеда и глава организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский заявил, что работа летчиков и шахтеров предполагает определенные риски. Не все могут получать увеличенный размер выплат к пенсионному пособию.

«Для того, чтобы получать повышенную пенсию, нужно иметь основания. Либо это специальное законодательство об определенной профессии, либо это накопительные программы, в которых каждый из нас может участвовать», — отметил собеседник ФАН.

Сенатор также напомнил, что с 1 первого августа еще производится перерасчет пособий всем пенсионерам, которые еще трудятся.

«Работающих пенсионеров больше 9,5 млн человек. С 1 августа перерассчитывается страховая пенсия для этих граждан. Это связано с тем, что, работая, они продолжают отчислять средства в пенсионную систему. Кроме того, с 1 июля был произведен перерасчет пенсий для граждан, которые родились раньше 1967 года и участвовали в накопительных процедурах», — добавил Рязанский.

Ранее в ПФР сообщили, что пенсионерам старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Прибавка назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца. Инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере.