Мишустин назвал сроки начала работы единого номера 112 по всей России

Москва, 12 августа. Единый номер для вызова экстренных служб 112 заработает по всей России с 2021 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Премьер напомнил, что по этому номеру люди смогут вовремя обратиться за помощью в случае разных происшествий и экстренных ситуаций, сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе.

Напомним, единой номер для экстренных служб был принят в России в 2004 году. В дальнейшем разрабатывался и совершенствовался алгоритм его работы. В 2011 году было принято понятие «Система 112». Приемом экстренных вызовов и их распределением стала заниматься одна конкретная служба.

В зависимости от обращения, звонок направляется в либо в службу скорой медицинской помощи, пожарную охрану, полицию, службу антитеррора, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (спасателям), аварийную газовую службу или другие экстренные оперативные службы, необходимые для реагирования на происшествия.

В 2017 году система заработала практически на всей территории России.