Брутер объяснил, почему уход Трампа не решит проблем США и ООН

Надеяться на избрание президентом США в ноябре 2020 года Джозефа Байдена мировому сообществу нет никакого смысла. Вместо упования на приход «доброго» короля на замену «безумному» ему стоит самостоятельно заниматься своими насущными проблемами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так эксперт прокомментировал сообщение главы UNA-Germany («Немецкого общества ООН», которое информирует население ФРГ о работе Организации Объединенных Наций) Детлефа Дцембрицкого, в котором тот заявил, что после выхода Соединенных Штатов из многосторонних соглашений и частей системы самой ООН американцы полностью утратили статус «гаранта международного порядка».

«Америке напрасно пытаются придать роль некоего «арбитра», поскольку она всегда выступала в роли интересанта и бенефициара, — заметил Брутер. — И поэтому, когда кто-то говорит о том, что Штаты должны придерживаться норм мирового права, я хочу спросить: неужели вы думаете, что они когда-то их вообще придерживались?»

По словам политолога, Вашингтон всегда считал и считает, что может трактовать положения международного права так, как удобно ему самому, и даже выворачивать их наизнанку, если того потребует ситуация. Комментируя же слова Дцембрицкого, эксперт назвал их «очень мягкой констатацией того, что происходило и происходит с внешней политикой США».

«Глава UNA-Germany почему-то считает, что существовал некий идеальный западный мир, а потом пришел «негодяй» Трамп и все испортил, — отметил собеседник ФАН. — На самом деле все плохо было и до него, а «ждать 3 ноября» и надеяться на его непереизбрание президентом нет никакого смысла. Будет все то же самое, что и сейчас, но, возможно, уже без такой клоунады, на которую Трамп большой мастер. Суть американской политики останется прежней, лишившись, правда, большой доли своего нынешнего «обаяния». Однако, поверьте мне, само по себе это проблемы не решит».

Брутер также прокомментировал заявление Дцембрицкого о том, что правительство действующего президента США является частью националистических и популистских движений, которые «всегда заходят в тупик» и являются не решением глобальных забот, а «их частью». Политолог заметил, что серьезные проблемы у Соединенных Штатов начались задолго до Дональда Трампа.