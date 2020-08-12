Российские летчики рассказали о своей жизни на базе «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 12 августа. Российские летчики, которые проходят службу на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, рассказали о своей работе и условиях жизни в далекой стране.

По словам командира авиационного звена Александра Петрова, после того, как в провинции Идлиб был объявлен режим прекращения огня, у них почти нет боевых вылетов, но для поддержания формы летчики почти каждый день практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты.

«По сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии (в 2015 году) сейчас, можно сказать, тишина. Но и боекомплект, и сами самолеты готовы к вылету всегда», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Техник Игорь Крамарь, обслуживающий боевые самолеты Су-35, заверил, что никаких сложностей в работе они не сталкиваются, хотя находятся далеко от России.

«Это техника надежная, наша, не подводит», — подчеркнул он.

На базе у летчиков есть возможности для отдыха. Имеются шлемы виртуальной реальности, массажные кресла, небольшой кинотеатр и комната психологической разгрузки.

Напомним, сегодня в России отмечает день ВВС. Праздник учредили 29 августа 1997 года. 31 мая 2006 года этому дню присвоили статус памятного дня.