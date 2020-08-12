Футболист «Барселоны» заразился коронавирусом

Москва, 12 августа. Положительный результат дал тест на коронавирус, который сдал один из игроков «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

По данным клуба, у заболевшего футболиста не проявились характерные симптомы, сейчас он находится в домашней изоляции.

«После тестирования, проведенного во вторник днем ​​в группе из девяти игроков, которые должны начать предсезонную подготовку сегодня, у одного из них оказался положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

Следующая игра «Барселоны» пройдет 14 августа в Португалии. В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с мюнхенской «Баварией».