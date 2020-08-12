Путин поручил проверить монополистов на Камчатке

Москва, 12 августа. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий уровень цен в Камчатском крае. Национальный лидер поручил главе региона и Федеральной антимонопольной службе проверить монополистов.

В режиме видеоконференции Путин провел встречу с врио губернатора Камчатки Владимиром Солодовым. В ходе разговора президент отметил, что доходы жителей региона выглядят довольно значительными, однако из-за высокого уровня цен оказываются не такими существенными.

«Нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», — подчеркнул Путин.

По его словам на ситуацию с ценами в крае необходимо «самым внимательным образом взглянуть».