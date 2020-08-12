Глава ПНС Саррадж выдал дипломатические статусы ливийским террористам

Триполи, 12 августа. Источники телеканала Libya al Hadath заявили, что премьер-министр нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж издал указ о включении 150 человек, среди которых есть террористы, на работу в посольствах страны за рубежом.

По данным информаторов местных СМИ, лидер триполитанских «властей» интегрировал экстремистов в представительства североафриканского государства. К примеру, дипломатический мандат получил Джамал Бакши, командир местной радикально-исламистской группировки.

Ранее Бакши возглавлял охрану главы Минтранспорта в Триполи. Таким образом, он прошел путь от боевика и руководителя незаконного вооруженного формирования до главы службы безопасности посольства Ливии в Иране.

Источники ливийских СМИ подчеркнули, что действия Сарраджа сопровождаются серьезной критикой, поскольку число сотрудников диппредставительств Ливии за рубежом превышает норму. Libya al Hadath пишет, что подобные массовые назначения сильно бьют по государственной казне.

В апреле текущего года Федеральное агентство новостей сообщало и о других случаях интеграции в посольства Ливии экстремистов. Так, например, глава ПНС Саррадж выдал полевому командиру бандформирования «Силы защиты Триполи» Аюбу Бурасу дипломатический статус и отправил работать в Европу, что поспособствовало усилению пропаганды радикального исламизма в балканских странах.

В связи с этим ФАН направил ряд запросов в спецслужбы и диппредставительство Ливии в Хорватии, в котором числится Бурас, а также в Организацию Объединенных Наций и Европейский союз. Редакция сообщила о противозаконной деятельности боевика, в том числе и о торговле турецким оружием, что является прямым нарушением эмбарго ООН, а также о его участии в боевых действиях на территории североафриканского государства. Тем не менее редакция так и не получила ответа от европейских структур и хорватских госорганов.

Подробнее о персоналии Бураса и его деятельности в Европе можно прочитать в материалах «ПНС Ливии выдает боевикам дипломатические мандаты для пропаганды радикального исламизма в Европе» и «ФАН направил запросы в Хорватию, ООН и ЕС о выдаче дипломатического статуса боевику ПНС Ливии».