Итальянка после визита в Петербург рассказала, чем ее поразили россияне



Рим, 12 августа. Итальянская студентка Алексия посетила Петербург и призналась, что у русских много странностей. В частности, девушку поразило, что многие не говорят на английском языке.

«Думала, что в 2019 году такое невозможно», — сказала она.

По словам Алексии, из-за этого языкового барьера у нее было немало сложностей во время путешествия. Но несмотря на это, оно получилось незабываемым, и Россия привела ее в настоящий восторг.

В частности, итальянка высоко оценила русскую кухню. Особенно ей пришлись по душе сырники. Ради них Алексия готова приехать в Россию снова. Отметила она и «сырую, но вкусную» рыбу (видимо, селедку). Интересно, что водку, которую многие иностранцы ассоциируют с Россией, Алексия так и не попробовала.

«Позор мне», — пошутила она.

Отдельно Алексия отметила российских мужчин. По ее мнению, они гораздо более вежливые и галантные, нежели ее соотечественники. В Италии, по ее словам, мужчины могут свистеть и кричать что-то оскорбительное вслед понравившейся девушке, а в России свое внимание проявляют цветами и комплиментами, пишет «Царьград».